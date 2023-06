Washington anuncia novo pacote de ajuda militar a Kiev

O Departamento de Defesa dos EUA informou em comunicado que esta assistência à Ucrânia contém equipamentos para fortalecer as defesas antiaéreas, sistemas de artilharia, veículos blindados e munições cruciais.

Com este novo pacote, Washington enviará para a Ucrânia sistemas antiaéreos Stinger, munições para Sistemas de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) de longo alcance, equipamento de desminagem e ainda 30 veículos de infantaria Bradley.

Também enviará armas contra blindados russos, como mísseis Javelin, peças AT-4 e `rockets`, mísseis antirradiação HARM, que podem detetar e destruir antenas de radar e dispositivos de transmissão.

O anúncio dessa ajuda ocorre após a tentativa falhada de revolta no fim de semana do líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra a liderança militar da Rússia.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, negou no domingo qualquer envolvimento por parte do Ocidente e da NATO na tentativa de sublevação e sublinhou que o seu país vai continuar a apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a invasão russa.

Desde o início da agressão da Rússia contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Washington forneceu mais de 40,5 mil milhões de dólares (39,9 mil milhões de euros) em assistência de segurança a Kiev.