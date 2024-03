Washington aprova 210 milhões de euros em ajuda militar a três estados bálticos

A legislação de financiamento do Governo dos EUA inclui ajuda militar aos três países bálticos, todos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e vizinhos da Rússia, que foi aprovada pelos legisladores na sexta-feira.

"O apoio dos EUA ajudou significativamente a Estónia, a Letónia e a Lituânia a acelerar vários projetos de infraestruturas militares e de desenvolvimento de capacidades", disse o ministro da Defesa da Estónia, Hanno Pevkur, em comunicado.

O governante destacou ainda que o apoio, enquadrado na Iniciativa de Segurança do Báltico, é ligeiramente maior do que em 2023 e "envia um sinal claro de que os EUA, o maior aliado da NATO, estão comprometidos com a segurança e a estabilidade da região".

O Departamento de Defesa norte-americano apoia, através da iniciativa criada em 2020, o desenvolvimento da capacidade militar e da interoperabilidade das forças armadas da Estónia, Letónia e Lituânia.

O foco do financiamento dos EUA está no desenvolvimento da defesa aérea, da consciência situacional marítima e das forças terrestres nas nações bálticas, disse o Ministério da Defesa da Estónia, acrescentando que um total de 225 milhões de dólares (207,89 milhões de euros ao câmbio atual) foram atribuídos em ajuda ao abrigo da iniciativa aos três países em 2023.

Os Estados Unidos e os Estados Bálticos concordaram, em dezembro de 2023, num roteiro de cooperação de defesa de cinco anos que se destina a orientar as relações de colaboração para a defesa e a segurança nacional entre os países até 2028.