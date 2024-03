Washington condena lançamento de míssil balístico norte-coreano

"Estes lançamentos, tal como os anteriores lançamentos de mísseis balísticos nos últimos anos, violam várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.

Além disso, ameaçam os vizinhos da Coreia do Sul e "minam a segurança regional", reforçou.

"Continuamos empenhados numa abordagem diplomática e apelamos à Coreia do Norte para que se empenhe no diálogo", acrescentou, garantindo que o compromisso dos Estados Unidos "na defesa do Japão e da Coreia do Sul continua inabalável".

A Coreia do Norte disparou um "míssil balístico indeterminado em direção ao mar do Leste", também conhecido como mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O Japão também confirmou o lançamento e declarou que o projétil parece ter aterrado.

Este é o segundo lançamento de Pyongyang em 2024 e ocorreu alguns dias após o fim dos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A 14 de janeiro, a Coreia do Norte lançou um míssil equipado com uma ogiva hipersónica.

Blinken chegou à Coreia do Sul no domingo à tarde para participar na terceira edição da Cimeira da Democracia, uma iniciativa do Presidente dos EUA, Joe Biden, que Seul acolhe até quarta-feira, com a presença de funcionários governamentais, organizações não-governamentais e membros da sociedade civil.