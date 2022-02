Washington diz que Rússia continua a aumentar presença militar

"Embora a Rússia tenha anunciado que está a fazer regressar as suas tropas aos quartéis, ainda não o vimos. Na verdade, estamos a observar mais forças a mover-se para esta região de fronteira", disse Austin, durante a sua visita a Varsóvia, onde esteve reunido com o seu homólogo polaco, Mariusz Baszczak.

"Também os vemos continuar a preparar-se (...) aproximando-se da fronteira, posicionando tropas, aumentando as suas capacidades logísticas", acrescentou Austin.

Contudo, o secretário de Defesa norte-americano continua confiante de que será possível uma solução pacífica para a crise.

"Ainda há tempo e espaço para a diplomacia", disse Austin.

"Os Estados Unidos, juntamente com nossos aliados e parceiros, incluindo a Polónia, ofereceram a Putin um caminho que o leva para longe da crise e para uma maior segurança", explicou Austin.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Joe Biden, vai realizar hoje uma videoconferência sobre a crise na Ucrânia com vários líderes europeus, do Canadá e da NATO.

No encontro virtual participam Biden, Justin Trudeau (primeiro-ministro do Canadá), Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia), Charles Michel (presidente do Conselho da UE), Mario Draghi (primeiro-ministro de Itália), Jens Stoltenberg (secretário-geral da NATO), Olaf Scholz (chanceler alemão), Andrzej Duda (Presidente da Polónia), Klaus Johannis (Presidente da Roménia), Boris Johnson (primeiro-ministro britânico) e Emmanuel Macron (Presidente da França).