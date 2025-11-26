Washington. Dois membros da Guarda Nacional mortos em tiroteio perto da Casa Branca

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, confirmou que os dois membros da Guarda Nacional do estado, baleados em Washington, na quarta-feira, morreram pelos ferimentos.



"Estes guerreiros virginianos ocidentais perderam a vida a serviço do país", disse Morrisey na rede social X. O suspeito da autoria deste tiroteio também está gravemente ferido.



"O animal que alvejou os dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora em dois hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, vai pagar um preço muito elevado", escreveu Donald Trump na rede Truth Social.

















A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou entretanto que as partidas para o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, foram suspensas devido a questões de segurança.





Prevê-se que esta suspensão se prolonge por uma hora, de acordo com a FAA.









O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também já reagiu.

Mais de 500 soldados em Washington





O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, revelou que o presidente Donald Trump solicitou o envio de 500 soldados adicionais a Washington.



"Isto aconteceu a poucos passos da Casa Branca e não será tolerado. É por isso que o presidente Trump me pediu - e eu pedirei ao secretário do Exército e à Guarda Nacional - que adicionemos mais 500 soldados, membros da Guarda Nacional, em Washington", disse Hegseth.







Os Soldados da Guarda Nacional estão em Washington desde agosto, quando Trump ordenou patrulhas nas ruas como parte da controversa política de imigração e combate ao crime.

