Washington e Moscovo em rota de colisão nos negócios do espaço

Segundo



Atenta, e não satisfeita, ficou a Rússia, que prefere apregoar o princípio da visão de um cosmos "como um bem comum global". Mais. A Agência Espacial russa vê as últimas decisões da Administração Trump como sendo "tentativas de de se apropriar do espaço sideral e planos agressivos de apreensão de facto dos territórios de outros planetas” o que – dizem os russos - “dificilmente incentivarão outras nações a participar de uma cooperação frutífera". Estas palavras pertencem a Sergey Savelyev, vice-diretor de Roscosmos, responsável pela cooperação internacional.







As recentes decisões de Donald Trump não terão, assim, agradado a Valdimir Putin e seus conselheiros sobre assuntos do espaço. Na resposta, os russos recordam – e argumentam – com os tempos idos de outras conquistas históricas, nada pacíficas na História da Humanidade.



Deste modo, a Rússia acredita que as intenções norte-americanas, agora divulgadas, podem levar a conseqüências mais terríveis, tal com aconteceu em séculos passados.



Sabendo Putin que os EUA criaram recentemente o primeiro novo ramo militar dos EUA em mais de 70 anos, defendendo Trump, na altura, o espaço como "o mais novo domínio de combate no mundo", é expectável que Moscovo avance com novas movimentações nas pedras deste tabuleiro, respondendo ao que Trump já classificou como “absolutamente vital” que é “a superioridade americana no espaço”. Segundo o decreto assinado , na segunda-feira, pelo líder norte-americano, na prática, o espaço sideral é visto como o Oeste Selvagem, onde empresas privadas e nações interessadas na recuperação e no uso de recursos do espaço podem explorar e aplicar os seus interesses, garantindo-se – reforça o decreto – que os "americanos devem ter o direito de se envolver em exploração comercial, recuperação e uso de recursos do espaço sideral".Atenta, e não satisfeita, ficou a Rússia, que prefere apregoar o princípio da visão de um cosmos "como um bem comum global". Mais. A Agência Espacial russa vê as últimas decisões da Administração Trump como sendo "tentativas de de se apropriar do espaço sideral e planos agressivos de apreensão de facto dos territórios de outros planetas” o que – dizem os russos - “dificilmente incentivarão outras nações a participar de uma cooperação frutífera". Estas palavras pertencem a Sergey Savelyev, vice-diretor de Roscosmos, responsável pela cooperação internacional.As recentes decisões de Donald Trump não terão, assim, agradado a Valdimir Putin e seus conselheiros sobre assuntos do espaço. Na resposta, os russos recordam – e argumentam – com os tempos idos de outras conquistas históricas, nada pacíficas na História da Humanidade.Deste modo, a Rússia acredita que as intenções norte-americanas, agora divulgadas, podem levar a conseqüências mais terríveis, tal com aconteceu em séculos passados.Sabendo Putin que os EUA criaram recentemente o primeiro novo ramo militar dos EUA em mais de 70 anos, defendendo Trump, na altura, o espaço como "o mais novo domínio de combate no mundo", é expectável que Moscovo avance com novas movimentações nas pedras deste tabuleiro, respondendo ao que Trump já classificou como “absolutamente vital” que é “a superioridade americana no espaço”.







O inquilino da Casa Branca refugia-se em argumentos como os das “graves ameaças à segurança nacional americana”. O inquilino da Casa Branca refugia-se em argumentos como os das “graves ameaças à segurança nacional americana”.

Enquanto a humanidade se depara com milhares de mortos vítimas do novo coronavírus, o presidente Donald Trump olha para cima e sonha com a conquista e domínio espacial além Terra.É certo que Trump está a cumprir o seu papel, não tivesse ele criado oficialmente, no ano passado, o sexto ramo militar dos EUA, a Força Espacial (USSF), mas também é uma certeza que, aos olhos do mundo, Trump parece querer desviar atenções dos problemas que nestes dias mais afetam o comum dos terráqueos, como é o caso do novo coronavírus, que já matou perto de 80 mil pessoas no globo, quase 12 mil nos EUA, que regista mais de mil mortos por dia.