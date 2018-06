Partilhar o artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020 Imprimir o artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020 Enviar por email o artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020 Aumentar a fonte do artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020 Diminuir a fonte do artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020 Ouvir o artigo Washington espera que "essencial" do desarmamento norte-coreano ocorra até 2020