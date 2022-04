Washington, Londres e Kiev não confirmaram armas químicas em Mariupol

As armas químicas são consideradas armas de destruição em massa, tal como as nucleares, e Londres avisou que, se for confirmado o seu uso na Ucrânia pela Rússia, todas as opções estarão em cima da mesa.



Segundo as forças ucranianas, os russos recorreram a um drone para lançar uma substância venenosa sobre a zona industrial de Mariupol, onde se concentra o regimento Azov. Três soldados ficaram feridos



O governo ucraniano ainda não confirmou esta versão. Admite que tenha sido usado fósforo branco mas o caso está a ser investigado.



Países como os Estados unidos, Austrália e Reino Unido disseram estar atentos e a monitorizar a situação e que, caso se confirme o uso de armas químicas por parte dos russos, haverá uma resposta.