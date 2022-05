Washington pede ao Líbano para formar Governo rapidamente após as eleições

"Elogiamos os libaneses pela sua participação, apesar das circunstâncias difíceis," disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, num comunicado, onde também saudou as forças de segurança por manterem a ordem durante o processo eleitoral.

"Compartilhamos as preocupações levantadas pelos nossos parceiros na comunidade internacional sobre acusações de compra de votos, clientelismo e casos de intimidação", acrescentou Ned Price.

"Pedimos às autoridades eleitas e líderes políticos do país que atendam ao apelo libanês por mudança e trabalhem séria e urgentemente nas medidas necessárias para salvar a economia," acrescentou o porta-voz.

Para surpresa geral, o poderoso movimento armado do Hezbollah pró-iraniano perdeu a maioria no Parlamento libanês nas eleições legislativas que se realizaram no domingo e que foram marcadas por um crescimento eleitoral de candidatos independentes apoiados por movimentos de protesto popular contra a classe política.

O Hezbollah é considerado uma "organização terrorista" por Washington.

O Líbano atravessa uma grave crise socioeconómica, atribuída por grande parte da população, organizações internacionais e países estrangeiros à corrupção e inércia da classe dominante, que se mantém inalterada há várias décadas.