Washington Post destaca combate à Covid-19 em Portugal, o "laboratório pandémico de ponta"

No dia em que Portugal avança em mais um passo do desconfinamento com um novo levantamento de restrições, os olhos do mundo estão virados para o país destaca num longo artigo, publicado esta sexta-feira, que todos os indicadores quanto à gravidade da pandemia apresentam uma tendência decrescente rápida. A mortalidade é nesta altura “metade da média da União Europeia” e “nove vezes inferior à dos Estados Unidos”, referem.O artigo, que faz destaque na edição online do normal norte-americano, assinala o regresso ao normal possível, com o retorno ao escritório e ao trânsito habitual, à vida noturna na capital, ou as capas de jornal que por estes dias glorificam o vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela campanha de vacinação do país. “Lisboa está triunfante”, conclui.No entanto, mesmo num país onde a vacinação atinge o patamar máximo, nem tudo é garantido. Com um impacto cada vez menor,“Conseguimos um bom resultado, mas não é a solução ou o milagre que se poderia pensar”, adianta a ministra da Saúde, Marta Temido.Não obstante a “libertação total”, anunciada pelo primeiro-ministro António Costa - desde logo com a abertura das discotecas esta sexta-feira – algumas restrições mantêm-se: o uso de máscara em alguns espaços fechados continua a ser obrigatório e os certificados digitais são requisito para efetuar viagens ou participar em eventos com maior concentração de pessoas, destaca oPor outro lado, há a preocupação de que uma nova onda durante o inverno possa levar a um novo aumento de hospitalizações. E existe também a questão daVários estudos a nível mundial alertam para a menor proteção destes grupos, seis meses depois da vacinação.

“Não ganhamos a guerra ao vacinar toda a gente no nosso país”





O artigo do Washington Post destaca que o sucesso da vacinação vai “muito para além de uma pessoa”, sendo Portugal um país com longa tradição de confiança noutras vacinas. No entanto, salienta que o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo se transformou “numa celebridade” enquanto líder da task-force de vacinação.







“Levou a sua mensagem noite após noite às televisões portuguesas, vestido em uniformes militares para transmitir uma sensação de guerra”, descreve o jornal.







Com a situação a melhorar no país e a missão da task-force terminada, Gouveia e Melo defende agora que Portugal se deve concentrar em ajudar outros países, e não apenas por questões “morais”, mas também para sua própria segurança.







“Não ganhamos a guerra por termos vacinado toda a gente no nosso país. A guerra só termina quando levarmos as vacinas a todos os países do mundo”, afirmou.







Gouveia e Melo dá o exemplo de países como Angola e Moçambique, que tal como outras nações africanas apresentam taxas de vacinação ainda muito reduzidas. Um vácuo que pode permitir novas ondas de infeção ou mesmo o desenvolvimento de novas variantes, resistentes às inoculações que existem neste momento.







Numa altura em que o fosso de vacinação continua a ser colossal, os países com maiores taxas de vacinação - Portugal incluído - equacionam agora uma dose de reforço perante a queda de anticorpos, sobretudo entre os mais idosos.







Para já, em centros de apoio como o de Runa, Torres Vedras, os residentes procuram retomar a normalidade possível, desde o contacto com os familiares a pequenos passeios fora de portas.







No entanto, e mesmo com as elevadas taxas de vacinação do país,