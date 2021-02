Washington reitera parceria com Riade face a ataques de rebeldes iemenitas

O secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, condenou aqueles ataques durante um telefonema na quinta-feira com o seu homólogo saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, indicaram a agência noticiosa oficial saudita SPA e um comunicado do ministério norte-americano.

A conversa ocorreu após o anúncio da Casa Branca de que o presidente Joe Biden queria "recalibrar" a relação de Washington com Riade e, para isso, mudar de interlocutor: o rei Salman em vez do príncipe herdeiro, que era privilegiado durante a presidência de Donald Trump.

Austin queria "reafirmar a parceria estratégica de defesa" entre os dois países, precisou o Pentágono, adiantando que também "condenou os recentes ataques fronteiriços dos Huthis contra a Arábia Saudita e exprimiu o seu compromisso de apoiar a Arábia Saudita na defesa das suas fronteiras".

Os rebeldes Huthis multiplicaram nas últimas semanas os ataques com aviões não tripulados (`drones`) e mísseis contra o reino, ao mesmo tempo que relançavam a sua ofensiva para conquistar o último bastião no norte do Iémen do governo iemenita, ajudado desde 2015 por uma coligação dirigida por Riade.

Joe Biden ainda não falou com os dirigentes sauditas desde a sua entrada em funções há quase um mês.

Duas semanas após tomar posse, o presidente anunciou o fim do apoio norte-americana à campanha militar saudita no Iémen, afirmando que "criou uma catástrofe humanitária e estratégica".

Washington também decidiu retirar os Huthis da sua lista de "organizações terroristas".

A classificação decidida por Trump nos últimos dias do seu mandato foi criticada por organizações humanitárias por poder dificultar a distribuição de ajuda à população nos vastos territórios controlados pelos rebeldes.

Dezenas de milhares de pessoas, sobretudo civis, morreram e milhões de outras fugiram das suas casas durante a guerra do Iémen, iniciada em 2014 e que causou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.