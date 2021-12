Washington sanciona cinco entidades chinesas para combater tráfico de opiáceos

O Presidente norte-americano decidiu endurecer o regime norte-americano de sanções contra os designados responsáveis do tráfico internacional de droga, que vai ser de imediato aplicado a quatro empresas e um narcotraficante chinês acusados de participar na produção ilegal de fentanil, um poderoso opiáceo sintético, de acordo com comunicados da Casa Branca e do Departamento do Tesouro, o equivalente ao ministério das Finanças.

O cidadão chinês Chuen Fat Yip, considerado o líder da rede na China dedicada à venda de fentanil, e as empresas chinesas Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals e Hebei Atun Trading vão ter congelados os seus ativos que permaneçam sob jurisdição norte-americana, sendo ainda impedidos de efetuar transações financeiras com cidadãos norte-americanos.

Ao anunciar a criação de um Conselho sobre crime organizado transnacional, destinado a perseguir com mais eficácia estas atividades, o Governo de Washington também decidiu impor sanções a redes de narcotraficantes que atuam no México e no Brasil.

O novo Conselho estabelecido por Biden, através de uma ordem executiva, contará com a participação dos funcionários dos departamentos de Justiça, Tesouro, Estado, Defesa, Segurança Nacional e o gabinete do diretor-geral dos serviços de informações.

De acordo com dados oficiais, o tráfico de opiáceos sintéticos, como o fentanil, é responsável pelo aumento das `overdoses` no país, com mais de 100.000 mortes em 2020.