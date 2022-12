Washington sanciona empresas chinesas, uma delas cotada no Nasdaq

O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou em comunicado ter congelado os bens nos Estados Unidos de Li Zhenyu e de Xinrong Zhuo e das suas empresas, a Dalian Ocean Fishing Co. e a Pingtan Marine Enterprise, esta última cotada no índice Nasdaq na bolsa de Nova Iorque.

É a primeira vez que o Departamento do Tesouro impõe sanções a uma empresa que integra o Nasdaq.

Os acionistas terão 90 dias para ceder as suas ações, disse aos jornalistas um responsável do Tesouro.

O Departamento do Tesouro identificou 157 barcos de pesca nos quais as duas empresas estão envolvidas.

"O Tesouro condena as práticas das pessoas sancionadas hoje, que envolvem frequentemente abusos dos direitos humanos, comprometem normas fundamentais do trabalho e do ambiente e prejudicam as perspetivas económicas das populações locais do Indo-Pacífico", refere o subsecretário do Tesouro Brian Nelson, citado no comunicado.

O Departamento do Tesouro sublinha que o Presidente norte-americano, Joe Biden, publicou no passado dia 27 de junho o memorando de luta contra as práticas ilegais, não declaradas, a pesca não regulamentada e os abusos de trabalho associados.