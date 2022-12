Washington terá de provar a África que continua a ser "parceiro confiável"

Num momento em que a capital norte-americana acolhe a Cimeira EUA-África, um evento que juntará até quinta-feira líderes de todo o continente africano para discutir formas de fortalecer laços e promover prioridades compartilhadas com os Estados Unidos, Cameron Hudson avaliou que Washington continua a deixar muito a desejar na passagem da teoria à prática, nos avanços que tenta levar à região.

"Se esta cimeira estivesse a acontecer em Pequim, Abu Dhabi ou Moscovo, acham que estaríamos mesmo a ter um fórum sobre Direitos Humanos? Teríamos uma sociedade civil convidada? Claro que a resposta é `não`. Outros países que organizam cimeiras com líderes africanos estão focados na elite governamental de alto nível e esse é realmente o único relacionamento que importa para eles", observou o analista, num evento organizado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, uma organização sem fins lucrativos.

"Contudo, nesta cimeira em Washington, há um dia inteiro dedicado à sociedade civil. Há dias dedicados a negócios e investimentos. (...) Toda uma gama de ferramentas dos EUA está a ser usada. E acho isso muito diferente do que vemos em outros países. (...) Mas acho que a fé dos africanos em Washington foi corroída nos últimos anos, pelo que esta cimeira terá de lhes provar que Washington é um parceiro confiável", defendeu.

Numa conversa com Mvemba Phezo Dizolele, diretor do Programa África no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Cameron Hudson frisou que os Estados Unidos são "muito bons em financiamento" e que são os "únicos que gastam dinheiro no fortalecimento da sociedade civil" em África. Porém, avalia que Washington não é tão bom quanto deveria na "parte da caminhada", ou seja, em acompanhar com ações toda a teoria que aplica.

Face às relações comerciais, e ao alcance da China em África, o analista afirmou que se os EUA quiserem "começar a virar a maré", terão de se começar a focar nas pequenas e médias empresas, que "são realmente o tecido" das economias africanas e onde Pequim tem sabido avançar, sendo o maior parceiro comercial de vários países africanos.

"Quando o Banco Mundial cobra juros de 15% por causa do risco que vê em alguns desses projetos, então os países africanos vão ser forçados a continuar a recorrer à China para financiar os seus projetos e para investir. Claramente não avaliamos o risco da mesma forma que os chineses avaliam o risco na maioria dos países africanos", disse Hudson, que já foi chefe de gabinete de sucessivos enviados especiais do Governo norte-americano para o Sudão.

"Acho que, provavelmente, as pequenas e médias empresas são algo muito pequeno para o Governo dos EUA se envolver. Mas se quisermos começar a virar a maré, será nesse nível. Não será com essas grandes empresas, com esses investimentos milionários. Esses chamam toda a atenção, mas não são o `pão com manteiga` que a África procura para o seu crescimento", acrescentou.

No total, 49 chefes de Estado africanos e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, foram convidados para este encontro de alto nível em Washington.

Com esta cimeira, o Governo de Joe Biden procura reduzir a lacuna da confiança que África mantém e que se alargou ao longo de anos de frustração sobre o compromisso dos norte-americanos com o continente.

De acordo com o analista, um dos grandes alertas para Washington sobre a necessidade de dialogar com África foi a votação da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia em abril.

Por várias ocasiões, um significativo número de nações africanos optou por não condenar ou se abster de condenar a agressão russa a Kiev em resoluções que foram a votos na Assembleia-Geral da ONU, o que acendeu os alarmes do ocidente.

"A forma como vimos a situação foi um estado totalitário a atacar um estado democrático. Simples. E acho que houve um certo choque quando os africanos expressaram uma visão diferente. Isso foi um alerta para Washington de que se quiser ser o líder do mundo livre, precisa de ser capaz de reunir o mundo livre em torno dessas questões. E os EUA não foram capazes de reunir totalmente os estados africanos. Além disso, os estados africanos expressaram muito desconforto por terem que escolher", observou Cameron Hudson.

"Claramente estamos a usar esta cimeira para defender porque é que África deveria escolher Washington como o seu parceiro preferencial para negócios, para segurança [...] África não recebeu a atenção de que precisava. Na verdade, foi ridicularizada e insultada em muitos casos. E temos muito trabalho a fazer para voltar onde estávamos. [...] Acredito que esta cimeira é um esforço para reconhecer isso e também começar a reconstruir parte da confiança perdida que temos com os países africanos", sustentou.