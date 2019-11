Wikileaks. Suécia põe fim à investigação de violação contra Julian Assange

O fundador do Wikileaks, que esteve refugiado na embaixada do Ecuador em Londres durante vários anos, para evitar a extradição, está atualmente preso na prisão de Belmarsh, no Reino Unido.





Os procuradores suecos indicaram que as provas que existem não são suficientes para que o alegado crime possa ser provado. Mas também afirmaram que há ainda a possibilidade de recurso à decisão de deixar cair a investigação.





A informação agora conhecida coloca os tribunais britânicos perante uma nova questão - a de libertar Assange ou manter o processo de extradição pedido pelos EUA e Suécia, uma vez que a decisão pode ser alvo de recurso, tal como referido pela Procuradoria sueca.