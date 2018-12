Xanana defende que divulgar dados sobre projetos Mar de Timor ajudará à união do país

Lusa08 Dez, 2018, 15:47 | Mundo

Xanana Gusmão falava à Lusa à margem de um "Seminário nacional sobre assuntos relacionados com Fronteiras Marítimas e o seu impacto sobre atividades petrolíferas", em que foram convidados todos os membros do Governo, diretores-gerais, diretores nacionais e responsáveis das autoridades municipais.

Um encontro "muito, muito importante" porque ajuda a clarificar aspetos de projetos que são complexos e a responder a dúvidas que têm surgido sobre as estratégias do Governo, expicou Xanana Gusmão.

"Percebemos, como Estado novo e recente que as coisas não são do conhecimento de todos e então aparecem as dúvidas. Aclaradas as dúvidas podemos todos ter um só pensamento e todos estar unidos na consecução daquilo que queremos para o desenvolvimento de Timor", afirmou à Lusa.

"Às vezes por causa da liberdade de pensamento, as pessoas falam sem muito conhecimento da causa, e têm o direito de ter dúvidas. O problema é que ao apresentar as dúvidas não o fazem de uma maneira correta", disse.

Oportunidades com as de hoje - o seminário está a ser transmitido em direto pelas televisões timorenses - são importantes, disse, especialmente por estarem a ser acompanhadas por políticos, responsáveis de entidades e instituições do próprio Estado, sociedade civil, académico e setor privado.

"Todos nós estarmos a comungar o mesmo objetivo o mesmo esforço e quando isto começar a andar, no local onde este projeto todo vai ter lugar, já existirá uma consciência -pelo conhecimento que vão adquirindo - da parte da população em participar mesmo.

O encontro decorre com a presença, entre outros, do primeiro-ministro Taur Matan Ruak, do presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, do presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, de vários membros do Governo, deputados e outros dirigentes nacionais.

O corpo diplomático "não foi convidado" visto tratar-se de um seminário "nacional", explicou à Lusa uma fonte do Gabinete de Fronteiras Marítimas.

Entre os ausentes destacaram-se o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo e o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), o maior partido da oposição, Mari Alkatiri.

Além das questões financeiras e económicas do projeto, explicou Xanana Gusmão, o encontro analisará ainda "objetivos estratégicos" para esta nova fase da vida de Timor-Leste.