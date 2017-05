Xanana Gusmão nota boa-fé e ambiente nas negociações com Camberra sobre fronteiras

Lusa 16 Mai, 2017, 17:03 | Mundo

"A comissão pediu às duas partes para demonstrarem, darem provas de boa-fé. Da nossa parte, retiramos dois casos que tínhamos no tribunal internacional de Haia", recordou Xanana Gusmão, em entrevista à Lusa em Pequim.

O ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, que é negociador principal para as fronteiras marítimas, escusou-se a avançar pormenores detalhados sobre os encontros, notando que as duas partes acordaram cumprir uma regra de confidencialidade para criar um "espírito de confiança" mutuo.

"As duas partes tentam demonstrar boa-fé e cooperar", disse.

Depois de reuniões em Singapura e em Washington os negociadores devem reunir-se em junho na Dinamarca, com novas sessões previstas para julho e agosto.

Recorde-se que desde o ano passado que Timor-Leste e a Austrália estão reunidos, sob uma Comissão de Conciliação para procurar resolver as diferenças relativas às fronteiras marítimas entre os dois países.

"O acordo é uma maratona, não é um `sprint`, e ainda temos trabalho a fazer", disse depois da última reunião, em abril em Washington, o embaixador Peter Taksøe-Jensen, que preside à Comissão

"A comissão não está aqui para decidir sobre a disputa entre as partes, mas para os ajudar a encontrar um acordo que seja justo e alcançável, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Vamos continuar a encontrar-nos com as partes com esse objetivo em mente", disse.

A 30 de março, uma comissão parlamentar australiana endossou as negociações entre a Austrália e Timor-Leste para definição de fronteiras marítimas entre os dois países, reconhecendo que a suspensão de um tratado atual é um passo essencial nesse diálogo.

A recomendação foi feita pela Comissão Parlamentar Permanente Conjunta de Tratados das duas câmaras do Parlamento australiano no relatório de um inquérito alargado sobre as consequências do fim do tratado entre Timor-Leste e a Austrália, que se aplicava no Mar de Timor.

A 10 de janeiro, o Parlamento Nacional de Timor-Leste aprovou por unanimidade, numa reunião à porta fechada, a resolução que confirma a suspensão do tratado assinado em 2006 e que deixa em vigor o tratado bilateral original, assinado em 20 de maio de 2002.

A notificação timorense de cessação do tratado de 2006 (CMATS) insere-se num pacote de medidas que Timor-Leste e a Austrália acordaram, em rondas de contactos realizadas entre 10 e 13 de outubro, "destinadas a facilitar o processo de conciliação e a criar as condições propícias à celebração de um acordo sobre as fronteiras marítimas permanentes no Mar de Timor".

Num comunicado conjunto, divulgado a 23 de janeiro, os dois Governos manifestaram-se empenhados em trabalhar "de boa-fé" para alcançar um acordo permanente de fronteiras marítimas entre os dois países até setembro de 2017.