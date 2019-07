Xanana Gusmão saúda acordo de fronteiras com Indonésia a formalizar em breve

Lusa23 Jul, 2019, 10:39 | Mundo

"Houve sempre uma disponibilidade, uma mente aberta que permitiu chegar a este acordo de princípio sobre estes segmentos da fronteira. Vi disponibilidade total por parte da Indonésia em podermos resolver isso o mais rapidamente possível", disse à Lusa.

"Agora, os dois lados, instruímos os nossos técnicos para já no início de agosto irem fazer a marcação das coordenadas geodésicas para finalizar a questão", afirmou, referindo que há ainda boa vontade de acordar as fronteiras marítimas.

Xanana Gusmão falou à Lusa à margem de um debate no plenário do Parlamento Nacional depois de regressar de Jacarta onde assinou o acordo de princípio com o ministro Coordenador dos Assuntos Políticos, Jurídicos e de Segurança indonésio, Wiranto.

Wiranto foi comandante das forças armadas indonésias na reta final da ocupação indonésia de Timor-Leste e Xanana Gusmão liderou a resistência timorense e foi o primeiro Presidente da República depois da restauração da independência.

Questionado sobre o facto de o acordo de princípio ser assinado por dois antigos inimigos, Xanana Gusmão disse que desde o referendo de 30 de agosto de 1999 -- em que os timorenses escolheram a independência -- a relação tem vindo a melhorar.

E recordou uma conversa em 2001 com o então general Susilo Bambang Yudhoyono, ministro Coordenador da Segurança do Governo de Meagwati Sukarnoputri, que atesta a melhoria da relação com o topo das forças indonésias.

"Ele disse-me: em nome dos generais que combateram contra ti, em nome do Governo da Indonésia que me mandou contactar contigo, por favor aceita ser o primeiro Presidente da República nos primeiros cinco anos", afirmou.

Sobre o acordo em si, Xanana Gusmão disse que "demorou muito tempo", notando que Timor-Leste se "norteou pela boa-fé" para alcançar o "difícil" entendimento da linha que separa os dois países.

"Da nossa parte, já há bastante tempo que fizemos consultas com a população da zona e tudo", explicou.

"O problema principal que tínhamos aqui, como noutros locais, devia-se ao facto de a população não morar perto da fronteira e de haver habitantes indonésios que foram ocupando terra, fazendo hortas, cemitérios e demais. E isso tudo dificultou o acordo", disse.

Wiranto destacou o bom clima de negociação e a "abordagem fraterna" que permitiu alcançar um acordo que é bom para ambas as partes.

"Chegámos a acordo para a delimitação das secções não resolvidas da fronteira terrestre, nomeadamente em Noel Besi-Citrana e em Bidjael Sunan-Oben", disse Wiranto, citado pela imprensa indonésia, depois da reunião que decorreu em Jacarta.

Xanana Gusmão, que regressou hoje a Díli, participou no debate que antecedeu a ratificação do tratado de fronteiras marítimas com a Austrália, documento que negociou com Camberra e que foi assinado a 06 de março de 2018 em Nova Iorque.