Xanana Gusmão solidário com família de homem vítima de AVC

Depois de dormir algumas horas no chão, ao lado da carrinha onde está um caixão preparado para a família, que quer reaver o corpo para os rituais fúnebres, Xanana Gusmão permanece no local, insistindo que não sairá até que a vontade da família se cumpra.Durante a madrugada uma ambulância que deveria transportar o corpo chegou ao local mas o próprio Xanana Gusmão impediu que o veiculo entrasse no recinto de Vera Cruz.Numa tentativa de ajudar a resolver o problema, o comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, deslocou-se ao local para dialogar com Xanana Gusmão, que se mantém intransigente na sua posição.Lere Anan Timur apelou a Xanana Gusmão para colaborar e permitir a resolução do caso que continuou, porém, a insistir que o governo deve corrigir a decisão de obrigar a que o funeral decorra num local preparado para pessoas que morreram com covid-19.", reiterou na conversa com o responsável militar.Xanana Gusmão insiste que não quer impedir os protocolos, mas apenas corrigir a forma como estão a ser implementados.