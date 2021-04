Xanana passa segunda noite em protesto perante impasse sobre funeral de vítima

"A situação está na mesma. Esperamos que amanhã tenhamos uma solução", disse à Lusa Odete da Silva Viegas, uma das responsáveis do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) depois de se deslocar ao local e falar com a família do homem e com Xanana Gusmão.

"O importante é que o cadáver esteja conservado e agora vamos aguardar a decisão do Governo", explicou.

Xanana Gusmão está em protesto no local desde as 08:00 da manhã de segunda-feira, hora local, tendo dormido no chão na última noite, ao lado da carrinha onde está um caixão preparado para a família, que quer reaver o corpo para os rituais fúnebres tradicionais.

Tal como a família, o antigo presidente timorense rejeita o diagnóstico de covid-19 como causa de morte do homem e exige a entrega do corpo.

As autoridades têm recusado essa opção considerando que o protocolo para casos destes deve ser cumprido e que o funeral deve decorrer num cemitério pré-definido, em Metinaro.

O centro de Vera Cruz, onde estão os doentes moderados e graves infetados com covid-19, não tem morgue ou câmara frigorífica.

Hoje, pouco tempo depois de Odete da Silva Viegas chegar ao local, deu entrada no recinto do centro de isolamento uma carrinha com uma câmara frigorifíca para conservar o corpo do homem, que morreu na manhã de segunda-feira. Logo a seguir chegou uma equipa de funcionários com equipamentos de proteção pessoal completos para preparar o corpo.

Durante mais de 30 minutos Odete Viegas conversou com familiares do homem e também com Xanana Gusmão, explicando depois que ainda não havia uma solução para o caso.

"Estão agora a discutir sobre isso", disse, questionada sobre se os protocolos definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e aplicados em Timor-Leste permitem ou não alguma flexibilidade relativamente aos funerais.

A responsável disse que não podia comentar a demora na decisão reiterando o protocolo e a posição das autoridades.

"De acordo com o protocolo, o corpo não pode ser entregue à família e o Governo vai assumir a responsabilidade e cumprir as regras de medidas preventivas", afirmou.

Fonte da OMS disse à Lusa que as orientações "adaptadas ao contexto de Timor-Leste" foram fornecidas com um pacote de formação, detalhando alguns dos elementos essenciais da "gestão de um cadáver de forma segura" em casos de covid-19.

Entre outros aspetos, explicou a fonte, essas recomendações explicam que "o local adequado para o enterro pode ser identificado em consulta com a família e em conformidade com as medidas adequadas de prevenção de infeções".

As medidas determinam que a prioridade é a "segurança e o bem-estar de todos os que manuseiam um corpo", definindo condições e métodos para preparação do corpo e considerando que "a dignidade dos mortos, as suas tradições culturais e religiosas, e as suas famílias devem ser respeitadas e protegidas".

"As autoridades devem gerir cada situação caso a caso, equilibrando os direitos da família, a necessidade de investigar a causa da morte e os riscos de exposição à infeção", afirma.

"A família e os amigos podem ver o corpo depois de ter sido preparado para o enterro, de acordo com os costumes, sempre que possível. No entanto, não devem tocar no corpo, nos pertences pessoais dos falecidos ou noutros objetos cerimoniais e higienizar as mãos depois da visualização", considerou.

Deve procurar manter-se distanciamento físico rigoroso e medidas como uso de máscaras durante os rituais.

Este foi o segundo caso de uma pessoa que morreu por complicações associadas à covid-19 em Timor-Leste desde o início da pandemia.