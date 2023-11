Xi diz estar "profundamente solidário" com EUA pelo sofrimento causado pelo fentanil

"Gostaria de vos dizer que a China está profundamente solidária com o povo norte-americano, especialmente com os jovens, pelo sofrimento que lhes é infligido pelo fentanil", afirmou Xi Jinping, num jantar com empresários em São Francisco, que contou com a presença dos presidentes executivos da Tesla e Apple, Elon Musk e Tim Cook, entre outros.

O líder chinês participou no evento depois de se ter reunido, horas antes, com o homólogo dos EUA, Joe Biden, para tentar estabilizar os laços e evitar que a relação bilateral, cada vez mais competitiva, se transforme num conflito aberto.

Na reunião presencial, os líderes das duas nações chegaram a um acordo para travar a produção ilícita de fentanil, opiáceo que mata cerca de 200 norte-americanos por dia.

De acordo com a Casa Branca, a China vai controlar o fluxo para fora do seu território de produtos químicos que os cartéis de droga mexicanos utilizam para fabricar fentanil e vendê-lo ilegalmente nos Estados Unidos.

Pequim não disse especificamente que foi alcançado um acordo sobre o fentanil, na declaração oficial, mas anunciou a criação de um "grupo de trabalho" sobre narcóticos.

Um pedido repetido pelo Governo chinês a Washington é o levantamento das sanções impostas ao Instituto de Ciências Forenses do Ministério da Segurança Pública da China, que se dedica a investigações criminais, incluindo a luta contra os narcóticos, para que possa ajudar na luta contra o fentanil.

Em 2021, o consumo de fentanil resultou na morte de 70.601 pessoas nos Estados Unidos, ou seja, 193 por dia, de acordo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) do país.