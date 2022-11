Xi e Biden terminam encontro bilateral que se prolongou por três horas

A reunião na ilha da Indonésia decorreu um dia antes do início da cimeira do G20 e ainda era desconhecido o conteúdo do encontro, apesar de Biden ter anunciado uma conferência de imprensa para as 21:30 horas locais (13:30 em Lisboa).

No início da reunião, com a presença dos `media`, os dois líderes reafirmaram a vontade de trabalhar juntos e diminuir as recentes tensões que colocaram as relações bilaterais num dos seus pontos mais baixos.

Biden exortou Xi a procurar formas de "gerir as diferenças" para evitar que a competição entre as duas potências degenere num conflito, e manifestou disponibilidade para colaborar em "assuntos globais urgentes", incluindo alterações climáticas e insegurança alimentar.

Por sua vez, Xi manifestou a intenção de manter um "diálogo franco e profundo" com Biden sobre os temas de importância estratégica nas relações bilaterais, a nível regional e global.

O encontro decorreu num momento de tensão, agravado pelas divergências entre Washington e Pequim sobre a guerra na Ucrânia, ou mais recentemente sobre a crise no estreito de Taiwan.

As restrições impostas por Washington à exportação de equipamentos de produção de semicondutores para a China também acrescentaram às tensões bilaterais.

Este foi o primeiro encontro presencial entre Biden e Xi desde a chegada do norte-americano à Casa Branca, em janeiro de 2021.

Os dois líderes tinham estado juntos pela última vez em janeiro de 2017, no decurso do Fórum Económico Mundial de Davos, quando Biden ocupava o cargo de vice-presidente durante o mandato de Barack Obama (2009-2017).

O encontro de hoje ficou assinalado por um incidente, quando um funcionário chinês agarrou pela mochila e empurrou uma jornalista norte-americana quando esta perguntava aos gritos ao Presidente dos EUA sobre a situação dos direitos humanos na China.

O incidente ocorreu quando os `media` eram retirados da sala onde os dois líderes acabavam de emitir as suas primeiras declarações antes do início do encontro.