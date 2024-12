Xi Jinping elogia desempenho de ex-líder de Macau

Xi Jinping elogiou Ho Iat Seng "na superação dos graves desafios impostos pela pandemia", de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua na quarta-feira à noite.

Ho tomou posse em 20 de dezembro de 2019 e teve de enfrentar o impacto económico de quase três anos de rigorosas restrições devido à política "zero covid", que incluiu quarentenas à entrada em Macau.

De acordo com dados oficiais, o produto interno bruto (PIB) da região especial chinesa contraiu 56,3% em 2020 e mais 26,8% em 2022, antes de voltar a crescer, 80,5%, em 2023, com a retoma do turismo.

Durante um encontro com Ho Iat Seng, em Macau, Xi Jinping elogiou ainda "os esforços para diversificar a economia de maneira apropriada".

Nos primeiros nove meses do ano, o PIB do território recuperou para 87,3% do nível registado antes da pandemia, mas os serviços turísticos continuam a representar 79,7% da economia.

Xi Jinping "expressou o reconhecimento total das autoridades centrais pelo trabalho de Ho Iat Seng" e disse que o chefe do Executivo cessante "enfrentou os desafios de maneira pragmática e produtiva".

"Essa não é uma tarefa fácil, mas alcançou grandes realizações", acrescentou.

O conceito "um país, dois sistemas", originalmente proposto pelo líder chinês Deng Xiaoping (1904-1997) e aplicado pela primeira vez em 1997 e 1999, com a transferência de soberania de Hong Kong e da administração de Macau, respetivamente, prevê ao longo de 50 anos um determinado grau de autonomia para as duas regiões, com foco no respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos.

Na mesma reunião, Ho Iat Seng agradeceu a "confiança e apoio depositados" por Xi Jinping e disse que o governo que liderou "elevou (Macau) a um novo nível em todas as frentes".

Xi está na cidade para uma visita de três dias, durante a qual vai dar posse ao chefe do Executivo eleito, Sam Hou Fai, na sexta-feira, dia em que se comemora o 25.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).