Xi Jinping em Macau para as cerimónias dos 20 anos da entrega da região administrativa especial

Xi Jinping vai também dar posse ao novo Governo do antigo território português.



O presidente da República Popular da China fica em Macau até sexta-feira, numa cidade onde foram adotadas fortes medidas de segurança: as ligações marítimas com Hong Kong foram reduzidas e aumentaram os controlos de passageiros.



À chegada, Xi Jinping elogiou a implementação no território do princípio "um país, dois sistemas" e destacou o progresso desde que a China assumiu a soberania de Macau.