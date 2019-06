Xi Jinping iniciou visita de dois dias à Coreia do Norte

É a primeira vez que um chefe de Estado chinês vai a Pyongyang em 14 anos.



Xi Jinping já esteve reunido com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Falaram do programa nuclear da Coreia do Norte, numa altura em que as negociações com os Estados Unidos entraram num impasse.



Este é o quinto encontro de Xi Jinping com Kim Jong-Un, desde que este adotou a via diplomática, no início do ano passado, abrindo-se ao diálogo com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e a China.