Xi Jinping lidera cimeira dos países emergentes

Esta cimeira em formato virtual das grandes economias emergentes, que foi antecedida por um Fórum Empresarial, reúne os líderes da China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, num momento em que Moscovo tenta angariar apoios e investimento internacional, de modo a contornar as sanções impostas pelo Ocidente devido à invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.Esta reunião acontece igualmente numa altura em que China e Rússia tentam alargar o grupo, visando aumentar a sua influência política, em contraste com a posição mais cautelosa do Brasil e Índia.China e Rússia defendem abertamente a construção de uma nova ordem mundial. A aliança estratégica foi reafirmada recentemente pelos líderes chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, respetivamente, durante uma conversa por telefone, realizada na semana passada.