Xi Jinping no novo centro de cooperação com a lusofonia e assistiu a aula patriótica

Xi Jinping, acompanhado pelo chefe do Executivo cessante, Chui Sai On, e pelo ainda titular da pasta de Economia e das Finanças, Lionel Leong, foi ver o novo complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua (Fórum de Macau), segundo imagens difundidas pelo Governo de Macau.

Neste que é o segundo dia da sua visita ao território para as cerimónias de tomada de posse do novo Governo e celebração do 20.º aniversário da transferência de administração do território de Portugal para a China, o Presidente chinês visitou ainda o Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e assistiu a uma apresentação sobre o desenvolvimento urbanístico e empreendimentos de Macau.

Antes, segundo as imagens que as autoridades deram a conhecer à comunicação social, Xi visitou de manhã a Escola de Talentos anexa à Escola Hou Kongna, na ilha da Taipa e assistiu a uma apresentação sobre a promoção da educação patriótica e os respetivos resultados em Macau.

Na mesma ocasião, segundo as autoridades de Macau, o Presidente da China entregou "vários instrumentos musicais e livros" à escola.

O diretor do Departamento de Educação e Juventude de Macau, Lou Pak-sang, disse, segundo a emissora RTHK de Hong Kong, que o Presidente chinês lhe transmitiu que está satisfeito com o sistema educacional do antigo território administrado por Portugal.

Xi, de acordo com o responsável local, pediu aos funcionários da escola para ensinarem os jovens sobre os 5.000 anos de história chinesa.

O conhecimento da história chinesa, enfatizou o Xi, ajudará a manter o povo e o país unidos.

No primeiro ato oficial de hoje, Xi Jinping foi ao "Centro de Serviços da Região Administrativa Especial de Macau para Serviços Internos prestados pelo Governo à população", lê-se na descrição de uma fotografia divulgada pelas autoridades do território.

O programa da visita de Xi Jinping a Macau foi apenas parcialmente divulgado publicamente, sem horas exatas em relação aos eventos, não havendo também aviso prévio à população sobre eventuais cortes de estradas.

O Presidente chinês chegou ao território na quarta-feira à tarde e encontrou-se de seguida com o chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, que cessa funções na sexta-feira, num encontro reservado, ao qual teve apenas acesso a comunicação social estatal da China.

Já esta quinta-feira, visitou o Centro de Serviços da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), onde contactou diretamente com alguns residentes na cidade, segundo revelou o Gabinete de Comunicação Social (GCS) do Governo de Macau, mas já depois de a visita ter terminado.

Xi Jinping regressa a Pequim na sexta-feira, depois da tomada de posse do novo Governo de Macau, que será liderado por Ho Iat Seng.