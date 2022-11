Xi Jinping promete "um futuro melhor" a quem se junte à China

Xi Jinping garante cooperação para alcançar o que diz ser o verdadeiro multilateralismo num mundo globalizado.



A economia chinesa dá sinais de aceleração, apesar da política de covid zero, que tem levado ao encerramento de cidades inteiras.



As exportações cresceram mais de quatro por cento no terceiro trimestre, comparando com o trimestre anterior, e o país apresentou contas que mostram um excedente comercial de 320 mil milhões de euros até setembro: um recorde absoluto para os primeiros nove meses do ano.