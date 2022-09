Ximenes Belo. O testemunho da jornalista holandesa que recolheu relatos de abusos

A jornalista da Antena 1 Natércia Simões conversou com a jornalista holandesa Tjtske Lingsma, que relatou que as vítimas ficaram satisfeitas pelo facto de estes casos terem sido tornados públicos.







Na edição online, o jornal explica ter ouvido várias vítimas e 20 pessoas com conhecimento do caso, incluindo "individualidades, membros do Governo, políticos, funcionários de organizações da sociedade civil e elementos da Igreja".





O jornal holandês refere que os alegados abusos terão começado ainda antes de Ximenes Belo ser nomeado bispo, quando ainda era superior nos Salesianos de Dom Bosco, em Díli, na década de 1980.