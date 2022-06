Yaël Braun-Pivet, ex-residente em Portugal, eleita presidente da Assembleia Nacional francesa

Os trabalhos da XVI legislatura em França arrancaram hoje no Palácio Bourbon, em Paris, com a eleição de Yaël Braun-Pivet como presidente da Assembleia Nacional, estando já estabelecidos os grupos parlamentares, mas sem solução estável para governar.

Braun-Pivet foi eleita numa votação contra Sébastien Chenu, da União Nacional, Annie Genevard, d`Os Republicanos, Fatiha Kelouha-Achi, da coligação de esquerda, e Nathalie Bassire do grupo Liberdade, Independência e Território.

"É longo o caminho da igualdade entre homens e mulheres", disse hoje a nova presidente da Assembleia Nacional, a primeira mulher a ser eleita para este cargo.

Braun-Pivet tem 51 anos, é deputada das Yvelines, na região parisiense, tendo sido eleita pela primeira vez em 2017. É advogada e presidiu no mandato anterior à importante Comissão de Leis, que analisa a validade de todos os textos votados na Assembleia Nacional.

Chegada há cinco anos à Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, teve uma ascensão rápida: a nova presidente do Parlamento francês, quarta figura do Estado, é advogada e exerceu durante alguns anos na região parisiense, tendo acompanhado o marido para o estrangeiro durante vários anos, passando por Taiwan, Japão e Portugal, onde viveu dois anos.

De regresso a França, Braun-Pivet dedicou-se ao voluntariado, com a associação Restos du C(ce)ur, tendo organizado consultas grátis com advogados.

Depois de nos anos 2000 ter militado no Partido Socialista, Braun-Pivet integrou depois as primeiras fileiras do movimento de Emmanuel Macron, logo em 2016.

Em 2017, ganhou a batalha pelo partido do Presidente contra um deputado que ocupava o seu lugar há 24 anos na Yvelines. Após a vitória nas presidenciais e a remodelação governamental em maio, Yaël Braun-Pivet chegou mesmo a ser nomeada ministra de Outre Mer, ou seja, dos territórios ultra-maritímos franceses, partindo depois para as legislativas novamente em Yvelines.

Conseguindo a reeleição, Braun-Pivet viu cair as grandes figuras da maioria presidencial como Richard Ferrand, antigo presidente da Assembleia Nacional, com a força de Emmanuel Macron a ter perdido mesmo a maioria absoluta.

Assim, e mesmo não sendo a figura política preferida de Macron no grupo do República em Marcha para se tornar presidente da Assembleia Nacional, Braun-Pivet foi escolhida pelos seus pares e acabou por ganhar esta eleição, o primeiro desafio da maioria relativa do Presidente nesta Assembleia.

A sessão de hoje na Assembleia Nacional, tal como é tradição, foi aberta pelo deputado mais velho da Assembleia Nacional neste mandato, José Gonzalez, que tem 79 anos e pertence à União Nacional. Coube a este deputado gerir a votação que veio depois a eleger Braun-Pivet, tendo merecido mesmo os aplausos do hemiciclo quando mencionou o seu percurso pessoal, tendo nascido na Argélia e vindo para França no fim da guerra.

A Assembleia Nacional conta agora com 10 grupos parlamentares, com todas as forças que constituíam a coligação de esquerda a terem o seu próprio grupo. Esta organização interna é importante, porque ter um grupo permite ter tempo de palavra no Parlamento, assim como maior visibilidade, podendo presidir a comissões.

A próxima batalha é a quem vai caber a liderança da Comissão de Finanças, uma das mais importantes da Assembleia Nacional, já que normalmente essa presidência cabe à maior força da oposição, sendo que matematicamente, em termos de grupo, esse lugar pertenceria à União Nacional de Marine Le Pen.

No entanto, a esquerda opõe-se e quer que o lugar vá para Eric Coquerel, figura de destaque da França Insubmissa.

Fora do hemiciclo, continuam as negociações para tentar encontrar uma governação estável para os próximos cinco anos em França, com a perda da maioria absoluta por parte da força do Presidente.

A primeira-ministra, Elisabeth Borne, tem passado os últimos dias em intensas reuniões e negociações com os diferentes grupos políticos, recebendo esta noite Os Verdes.

