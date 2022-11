Yevgeny Prigozhin. Aliado de Putin assume interferência em eleições nos EUA

, admitiu Yevgeny Prigozhin, um empresário próximo do presidente Vladimir Putin.A afirmação surge em reação a uma reportagem da, que acusa Moscovo de interferir nas eleições intercalares norte-americanas, que se realizam esta terça-feira, 8 de novembro.Na rede social russa VKontakte, semelhante ao Facebook, Prigozhin acrescenta queEste magnata russo, conhecido como “cozinheiro” de Putin por ter sido durante vários anos um dos fornecedores das cozinhas do Kremlin, tem sido acusado de liderar uma fábrica de “” e desinformação de forma a influenciar o resultado de eleições em vários países da Europa, Ásia e África.A admissão de interferência surge no último dia de campanha para as eleições intercalares nos Estados Unidos.que resultaram na vitória de Donald Trump.Em setembro, Yevgeny Prigozhin admitiu pela primeira vez as ligações ao grupo Wagner , uma organização de mercenários que fundou que tem estado em destaque e na linha da frente da invasão russa da Ucrânia. Tal como agora, a admissão de ligação ao grupo Wagner surgiu na rede social VKontakte, através de uma das suas empresas, a Concord.Nos últimos anos,Os combatentes desta organização estão presentes em várias zonas de conflito, incluindo a Síria, Líbia, Mali e República Centro-Africana, por exemplo.Para muitos analistas, o papel de relevo que Yevgeny Prigozhin tem vindo a desempenhar no espaço público nos últimos meses