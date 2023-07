Yevgeny Prigozhin. Patrão do grupo Wagner está na Rússia, segundo Lukashenko

“Ele não está na Bielorrússia”, garantiu. Lukashenko, que no mês passado ajudou a negociar um acordo para pôr fim ao motim do grupo Wagner na Rússia, confirmou na semana passada que Prigozhin tinha chegado à Bielorrússia, conforme tinha sido acordado.



“Yevgeny Prigozhin está em São Petersburgo. Ou talvez esta manhã ele tenha viajado para Moscovo ou para outro lugar”, disse Lukashenko.



O presidente bielorrusso disse ter a certeza de que Prigozhin “está livre”, alegando ter conversado por telefone na quarta-feira com o líder do Wagner.



"O que vai acontecer com ele? Acham que Putin está ressentido e vai matá-lo amanhã? Não, isso não vai acontecer", disse o presidente bielorrusso, adiantando que vai encontrar-se com Vladimir Putin num futuro próximo e discutirá a situação de Prigozhin com ele.



O Kremlin garantiu, no entanto, não estar a monitorizar os movimentos do líder mercenário russo.

O presidente bielorrusso adiantou que os mercenários do Wagner estão ainda estacionados nos seus acampamentos no leste da Ucrânia, ocupado pela Rússia.



Lukashenko acrescentou que a sua oferta para acolher os mercenários na Bielorrússia continua de pé e assinará um contrato com o Wagner se este se decidir mudar para o país.



No entanto, sob o acordo mediado por Minsk que pôs fim ao motim menos de 24 horas depois, Prigozhin recebeu a promessa de imunidade e o processo criminal contra Wagner foi arquivado.



O acordo detalha também que os combatentes do Wagner podiam assinar contratos militares regulares, voltar para casa ou exilar-se na Bielorrússia.



