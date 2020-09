Yoshihide Suga anuncia candidatura a liderança do partido no poder no Japão

Suga, de 71 anos - o braço-direito de Shinzo Abe desde 2012, chefe de Gabinete e ministro porta-voz do Governo japonês -- tenta agora a liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), algo que, em princípio, garantirá graças ao apoio político que recebeu nos últimos dias.

"O caminho que temos pela frente não é plano, mas não devemos impedir o processo de reformas de Shinzo Abe", disse Suga numa conferência de imprensa na sede do PLD, que nos últimos dias tem realizado várias reuniões, após o anúncio de renúncia de Abe.

Shinzo Abe, o primeiro-ministro que mais tempo ficou no cargo na história recente do Japão, anunciou na sexta-feira a sua renúncia por motivos de saúde, um ano antes do final do seu mandato, em setembro de 2021.

Essa decisão agitou o partido no poder, já que Abe não deixou um sucessor claro.

Entre as figuras que surgiram desde a sua renúncia, Suga é aquele que obtém o maior apoio entre as diferentes fações do partido no poder.

O PLD anunciou hoje que as eleições internas serão realizadas no dia 14 de setembro e fontes políticas confirmaram que a Dieta (parlamento) vai reunir-se dois dias depois para designar o primeiro-ministro, que será o candidato proposto pelo partido no poder.

Na conferência de imprensa, Suga não detalhou medidas específicas de gestão governamental, mas falou sobre os desafios que o país enfrenta, incluindo a covid-19 e os seus efeitos económicos.

Suga negou que a saída de Abe implique num vácuo político e está disposto a "herdar os esforços" que Abe tem feito e "seguir em frente".

"Com toda a minha determinação farei o meu melhor", sublinhou.

As semelhanças entre a gestão de Abe e a que Suga está disposto a fazer chamaram a atenção e um dos jornalistas perguntou diretamente se tinha propostas diferentes, mas Suga esquivou-se da questão.

Em princípio, o líder eleito pelo PLD em 14 de setembro vai cumprir o mandato de Abe, até setembro de 2021.

Hoje, Suga lembrou as suas origens humildes, como primogénito de um agricultor na autarquia de Akita, bem como a sua incipiente carreira política até aos 47 anos, quando foi eleito para a câmara baixa da Dieta.

Apegado ao papel de ministro porta-voz do Governo, elogiou em todos os momentos a gestão de Abe e as medidas de seu programa económico, o "Abenomics", e prometeu respeitar a mesma relação que o Governo manteve até agora com o Banco Central do Japão.

Suga fez algumas referências sobre política externa, como "a pedra angular" das relações com os Estados Unidos, mas não entrou em detalhes sobre propostas precisas, o que pode representar divergências com o Governo Shinzo Abe.

Hoje, o ex-ministro da Defesa Shigeru Ishiba e o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Fumio Kishida também anunciaram as suas candidaturas às eleições internas do partido mas, de acordo com a imprensa local, não são fortes candidatos para assumir o PLD.