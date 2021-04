Youtube fecha canal de pastor que pretende "curar a homossexualidade" e abre polémica na Nigéria

"Ajudem-me a rezar pelo YouTube", declarou o pastor evangélico no seu sermão de domingo, publicado hoje de manhã na rede social Facebook. "Rezem por eles, temos de os considerar como amigos, temos de ser fortes".

O YouTube fechou na semana passada o canal "online" Emmanuel TV, do pastor da Synagogue Church Of All Nations (SCOAN), que tinha mais de 1,8 milhões de seguidores e 600 milhões de visualizações, no seguimento de uma queixa da associação britânica OpenSociety, que denunciou discursos de ódio e homofóbicos.

Num vídeo, dado como exemplo, uma mulher é severamente espancada, com o propósito de a livrar do "demónio da homossexualidade".

O Facebook removeu também, na semana passada, vários vídeos publicados na página do pastor, que tem 5,6 milhões de assinantes, por violar a política da plataforma, que proíbe "ataques a pessoas com base na orientação sexual ou género".

A decisão das redes sociais causou um alvoroço na internet na Nigéria, onde a comunidade evangélica é extremamente poderosa e cujas igrejas têm dezenas de milhões de seguidores.

A Nigéria, fortemente religiosa, dividida entre muçulmanos e cristãos, a homossexualidade masculina é punível com até 14 anos de prisão, e mesmo que essa sentença nunca tenha sido pronunciada, a grande maioria da população considera como pecaminosas as relações sexuais entre pessoas do mesmo género.

Temitope Balogun "TB" Joshua, que conta com presidentes e políticos conceituados entre os seus seguidores, que o denominam como "homem de Deus", é famoso em toda a África pelos seus "milagres" e "ressurreições".

É um dos pastores mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em vários milhões de dólares, segundo a revista Forbes.

TB Joshua abriu uma nova página no YouTube no domingo.