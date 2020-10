Zâmbia anuncia acordo com credores chineses da dívida pública

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças da Zâmbia, o banco público chinês concordou em adiar o pagamento dos juros e da totalidade do empréstimo, que eram devidos no domingo passado, por seis meses.

"O pagamento diferido dos juros é agora vencido no dia 25 de abril de 2021", lê-se no comunicado, que admite que "alcançar este acordo é um marco importante nos seus esforços para o alívio da dívida, e foi tornado possível graças aos esforços do BDC e da Sinosure [a entidade financeira intermediária]".

De acordo com o comunicado assinado pelo secretário do Tesouro, Fredson K. Yamba, "este interregno no serviço da dívida vai dar ao Governo o tempo necessário para focar os seus esforços na realização de uma estratégia de dívida cujo objetivo é restaurar a sustentabilidade da dívida pública".

O acordo alcançado com os chineses deverá colocar alguma pressão nos detentores de títulos de dívida pública, que agendaram para 13 de novembro uma segunda votação sobre o pedido de alívio da dívida relativa à emissão de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) que vence em 2025.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Zâmbia devia ao BDC pelo menos 391 milhões de dólares, cerca de 332 milhões de euros, no final do ano passado, segundo o Relatório Económico Anual referente a 2019.

A Zâmbia está a tentar reestruturar a dívida externa que cresceu para mais de 10 mil milhões de euros nos últimos anos, e que se tornou insustentável quando a pandemia agravou o custo dos empréstimos obtidos para a construção de infraestruturas e de despesa pública elevada.

Num relatório recente em que colocaram o país em `default` por não ter pago uma prestação da dívida, a agência de notação financeira Standard & Poor`s (S&P) disse que os bancos chineses tinham mais de 25% do total da dívida da Zâmbia.

A S&P estima que a economia da Zâmbia tenha um crescimento negativo de 4% este ano, recuperando para uma expansão de 2% em 2021, e que o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) suba de 85,9%, em 2019, para 106,1% este ano.

Com a decisão de colocar a Zâmbia em `default`, este país africano que faz fronteira com Angola e Moçambique tornou-se o primeiro a entrar em incumprimento devido ao aumento da despesa pública para combater a pandemia de covid-19 e, simultaneamente, à descida do preço das matérias-primas e da procura mundial.

