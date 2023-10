Zâmbia assina acordo de reestruturação da dívida com credores comerciais

"O acordo assinado com o comité diretor dos credores traz-nos um passo mais perto da reestruturação completa da dívida (...) o que vai libertar recursos significativos para a nossa agenda de desenvolvimento", escreveu o ministro das Finanças, Situmbeko Musokotwane, num comunicado citado pela agência de informação financeira Bloomberg.

O acordo com os detentores dos títulos de dívida em moeda estrangeira (`Eurobond`) liberta 700 milhões de dólares, cerca de 662 milhões de euros, reclamados pelos credores e incide sobre 2,5 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), cujos pagamentos serão reduzidos durante o período de vigência do programa de ajustamento financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI), em vigor neste país africano que foi o primeiro a entrar em `default` desde a pandemia de covid-19.

A Zâmbia não tem conseguido reestruturar milhares de milhões de dólares em dívida de uma abrangente base de credores, que inclui bancos chineses, bancos ocidentais, credores bilaterais, multilaterais e fundos de investimento, mesmo depois de ter aderido ao Enquadramento Comum, a iniciativa do G20 que se seguiu à Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), lançada logo em abril de 2020 para adiar os pagamentos da dívida dos países mais endividados e afetados pela pandemia.

O acordo com os credores, que o governo espera que esteja finalizado até dezembro, marca um importante passo no processo da dívida, já que oferece um modelo para outros credores, como o Standard Chartered, seguirem.

O entendimento surge depois do anúncio de outro acordo com os credores oficiais, anunciado durante os Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorreram há duas semanas em Marraquexe, Marrocos, o que abriu caminho para o FMI desembolsar mais uma tranche do total e 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) que acompanham o programa de ajustamento financeiro desta nação da África Austral.

A Zâmbia, disse o ministro das Finanças em Marraquexe, aprovou um conjunto de reformas para garantir que não iria voltar a uma situação de sobre-endividamento, incluindo dar mais poderes ao parlamento para controlar a dívida e controlar melhor o destino da despesa pública, incluindo acabar com os subsídios aos combustíveis para financiar o ensino gratuito até ao nível secundário.