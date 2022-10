Zaporizhia. Cerca de 50 funcionários da central nuclear continuam detidos

o chefe da autoridade de energia atómica ucraniana revelou esta quarta-feira que cerca de 50 funcionários da central continuam como prisioneiros dos russos. A central nuclear está nas mãos das tropas de Moscovo desde março.



“Mais de 150 funcionários foram capturados” desde o início da invasão russa no final de fevereiro. Alguns deles foram posteriormente libertados, mas há outros “cujo destino ainda é desconhecido”, adiantou o chefe da Energoatom, Petro Kotin.



Entre a centena de funcionários libertados, alguns prisioneiros “foram mortos, outros foram torturados”.



O responsável adiantou ainda que irá revelar nos próximos dias a lista com o nome dos funcionários que continuam como prisioneiros das tropas russas.



"Apelamos à comunidade internacional para que nos ajude a libertá-los”, acrescentou.

O responsável da Energoatom deu ainda alguns detalhes sobre a situação de dois funcionários sequestrados no início desta semana. De acordo com a agência, as forças russas raptaram o diretor de informática da central, Oleg Kostioukov, e o vice-diretor-geral, Oleg Ocheka.



Petro Kotin admitiu à France Presse que não sabe do paradeiro atual dos dois responsáveis.



Mencionou ainda a situação do antigo diretor-geral da central nuclear, Igor Murachov, que foi detido pelas forças russas no final de setembro, tendo sido libertado alguns dias depois.



“Mantiveram-no numa cave por três dias”, adiantou, aludindo ao facto de o responsável ter ficado sentado dias inteiros “com um saco na cabeça”.



