Zaporizhia. Chefe da Agência da Energia Atómica vai à Rússia

O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (AEIA) vai à Rússia na quarta-feira para debater sobre as condições da central nuclear de Zaporizhia. Rafael Grossi faz esta visita "no âmbito das consultas destinadas a garantir a proteção" deste local no sudeste da Ucrânia ocupado pelos russos e onde a situação é considerada muito precária.