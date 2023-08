Zaporizhia. Míssil russo atinge hotel usado pela ONU

Segundo as autoridades ucranianas, um míssil Iskander atingiu a cidade às 19h20 (16h20 GMT).



“Zaporizhia. A cidade que sofre diariamente com os bombardeamentos russos. Um incêndio deflagrou num edifício civil depois dos ocupantes o terem atingido com um míssil”, afirmou o presidente ucraniano.

O governador de Zaporizhia, Yuriy Malashko, revelou que

Fotos e vídeos divulgados pelas autoridades ucranianas mostram uma cratera, carros destruídos e um edifício de quatro andares, com um logótipo de um hotel, muito danificado.





❗️ Russian army shelled #Zaporizhzhia region. One person was killed and 16 injured, among them children.



The Reikartz hotel was hit, a medical and educational institution and two high-rise buildings were also damaged. Ukrainian media reported that a children's summer camp was… pic.twitter.com/YPiLpkIDcC — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2023





Denise Brown, coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, revelou que o pessoal das Nações Unidas utilizava o hotel quando estava em Zaporizhia."Estou chocada com a notícia de que um hotel frequentemente utilizado pelo pessoal das Nações Unidas e pelos nossos colegas das ONG que apoiam as pessoas afetadas pela guerra tenha atingido por um ataque russo em Zaporizhia há pouco tempo", disse. "Fiquei hospedada neste hotel todas as vezes que visitei a cidade".Este foi o segundo ataque a Zaporizhia em poucos dias. Na quarta-feira, três pessoas morreram e nove ficaram feridas num ataque com mísseis russos.

Tropas russas avançam no terreno

Mapas apresentados pelo Ministério russo da Defesa mostram que as tropas de Moscovo estão a apenas alguns quilómetros de Kupiansk. Na segunda-feira, o exército russo tinha revelado que, em três dias, tinha avançado três quilómetros em direção à cidade.

O exército russo tinha sido expulso da cidade de Kupiansk e arredores, que ocupava desde o início da invasão, por um contra-ataque relâmpago ucraniano em setembro de 2022. No entanto, nas últimas semanas, voltou à ofensiva nesta área, reivindicando regularmente ganhos territoriais.

"A situação continua difícil, mas sob controlo", afirmou Serguiï Tcherevaty, porta-voz do exército para o sector oriental da frente, no Telegram, usando uma formulação comum utilizada por Kiev quando o adversário avança. "Os russos estão a tentar impor-se e ultrapassar a nossa defesa", acrescentou.Na direção de Kupiansk, as unidades de assalto dos grupos de combate "ocidentais" melhoraram as suas posições na linha da frente durante as ações ofensivas", tinha indicado anteriormente o Ministério russo da Defesa no seu relatório diário.Em resposta a este avanço, um decreto assinado pelas autoridades locais, um importante centro de comunicações. A maior parte destas localidades são aldeias próximas da linha da frente, na margem esquerda do Rio Oskil."A evacuação começou ontem (quarta-feira), quando a ordem foi assinada", revelou Andriy Besedin, chefe da administração militar da cidade de Kupiansk, à televisão nacional na quinta-feira.

A administração de Kupiansk, cidade com cerca de 25 mil habitantes antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022, recomendou a retirada dos residentes, em especial para Kharkiv, a capital regional, devido à "difícil situação de segurança e ao aumento dos bombardeamentos".

Segundo o governador regional, Oleg Sinegoubov, dois residentes ficaram feridos na aldeia de Kindrachivka, que foi uma das evacuadas.Kupiansk também foi atingida duas vezes, acrescentou, publicando uma fotografia de um edifício administrativo danificado por uma bomba, mas sem mencionar quaisquer vítimas.

Guerra de drones

Entretanto, a guerra dosprossegue, com os territórios controlados pela Rússia a serem cada vez mais atacados.Na madrugada de quinta-feira, Moscovo afirmou ter abatido 13 aparelhos ucranianos, dos quais 11 perto da península anexada da Crimeia. Outros dois seriam dirigidos a Moscovo.Na Crimeia, "perto da cidade de Sebastopol, doisforam atingidos por dispositivos de defesa antiaérea, nove outros foram neutralizados por meios de guerra eletrónica e caíram no Mar Negro antes de atingirem o alvo", segundo o Ministério russo da Defesa.

Já esta sexta-feira dois drones ucranianos foram abatidos pelas defesas aéreas quando se aproximavam da cidade russa de Kursk, revelou o governador da região.

Por seu lado, o exército ucraniano afirmou que dezexplosivos Shahed, fabricados pelo Irão, foram lançados contra o seu território durante a noite, sete dos quais foram abatidos.Em Doubno, no noroeste do país, um depósito de combustível ficou destruído sem causar vítimas, revelou o governador regional.Em Washington, o presidente norte-americano Joe Biden pediu, na quinta-feira, ao Congresso que votasse a favor de uma ajuda adicional de 13 mil milhões de dólares para despesas militares relacionadas com a Ucrânia, segundo uma carta da diretora do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Shalanda Young.A Administração Biden solicitou ainda 8,5 mil milhões de dólares adicionais em ajuda financeira para assistência económica, humanitária e de segurança à Ucrânia e a outros países afetados pelo conflito, segundo a missiva.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que alguns destes fundos deveriam ser usados para desbloquear programas de ajuda do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.