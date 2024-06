Zelensky acredita que "vai ser feita história" na Cimeira para a Paz

"Tudo o que for acordado hoje nesta cimeira fará parte do processo de paz de que todos necessitamos. Acredito que vamos testemunhar a história a ser feita, aqui, na cimeira", declarou Zelensky, acompanhado da Presidente da Suíça, Viola Amherd, anfitriã da conferência, na qual não participa a Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano desde a ofensiva militar lançada em fevereiro de 2022.

Referindo-se sempre a esta cimeira como "inaugural" e "primeira" conferência de alto nível rumo à paz, o Presidente ucraniano regozijou-se com a grande participação na conferência, onde estão presentes cerca de uma centena de representantes de países e organizações de todo o globo, e disse acreditar que os esforços "do mundo forte" podem levar ao estabelecimento de uma "paz justa tão cedo quanto possível".

