Zelensky acredita que visita a Washington é passo importante para luta contra "terrorismo russo"

O presidente da Ucrânia começou a conferência de imprensa por agradecer a ajuda do povo norte-americano e a "compreensão da comunidade internacional em relação à situação na Ucrânia". Volodymyr Zelensky disse que prevê que as reuniões com membros do Congresso, esta quarta-feira, tenham bons resultados e que as mesmas levem a uma melhor luta pela "soberania e sobrevivência ucranianas".