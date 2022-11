Zelensky acusa Rússia de mais de 400 crimes de guerra em Kherson

Moscovo nega que as suas tropas tenham atingido alvos civis.Entretanto, as autoridades ucranianas impuseram um recolher obrigatório noturno e restringiram as viagens em Kherson.“Na região de Kherson, o exército russo deixou para trás as mesmas atrocidades que noutras regiões do nosso país, onde conseguiu entrar”, afirmou Zelensky no seu tradicional discurso noturno.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro, foram encontradas valas comuns em Bucha, Izyum e Mariupol. A Ucrânia acusa as tropas de Moscovo de estarem por detrás destas atrocidades.

e que as tropas russas eram responsáveis pela “grande maioria” das violações de Direitos Humanos desde o início da invasão.Kherson foi a única capital regional a ser capturada pela Rússia desde o início da guerra. E juntamente com outras três regiões foi proclamada por Vladimir Putin como parte da Rússia, numa cerimónia realizada no Kremlin em setembro.Para os ucranianos, o regresso do controlo de Kherson pela Ucrânia representa uma vitória nacional e uma humilhação para o Kremlin, juntamente com a retirada das tropas russas da capital, Kiev, em março.No entanto, teme-se que alguns soldados russos desfardados ou vestidos de civis possam ter ficado na cidade. Já os colaboradores que ajudaram as tropas russas durante a ocupação poderão ser investigados.“Sem dúvida que as batalhas na região de Donetsk são tão intensas como nos dias anteriores e que o nível dos ataques russos não está a diminuir. O nível de estabilidade e coragem dos nossos lutadores é o mais elevado e não deixamos que as nossas defesas sejam ultrapassadas”, acrescentou o presidente ucraniano.Zelensky frisou ainda que a detenção de soldados russos e mercenários “que foram deixados no território e a neutralização dos sabotadores está a decorrer”.O governador de Kherson, Yaroslav Yanushevych, pediu à população que evitasse lugares movimentados e que se mantivessem afastados do centro da cidade.Teme-se que as tropas russas, agora mobilizadas na margem oposta do Rio Dnipro, possam retomar os bombardeamentos.Responsáveis de Kherson proibiram a utilização de transporte fluvial entre as margens do Dnipro até 19 de novembro. O medo de que o terreno esteja minado obriga a população a uma vida muito condicionada.