Volodymyr Zelensky insiste na necessidade de ter defesa aérea com aviação moderna para proteger o território ucraniano.

Desde o verão que as forças russas tentam tomar uma cidade que se tornou um símbolo de luta pelo controlo do Donbass.Na segunda-feira, o dirigente pró-russo desta região assegurou que todas as vias de acesso à cidade-fortaleza estão ao alcance das armas russas.