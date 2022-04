Zelensky adverte para nova ofensiva russa no leste da Ucrânia

Zelensky quis afiançar que a Ucrânia está ao corrente dos planos russos para relançar a ofensiva contra o país vizinho a partir do leste. Reconheceu, em seguida, que a Ucrânia dispõe de um menor número de combatentes e menos armamento, face à Rússia., vincou o presidente ucraniano.Ouvido na terça-feira no Conselho de Segurança, o presidente da Ucrânia pediu à ONU a realização de julgamentos pelos crimes de guerra, semelhantes aos processos de Nuremberga.

Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, a Rússia está agora a reagrupar tropas e a preparar uma ofensiva na região oriental de Donbass.

Ainda de acordo com o Estado-Maior, o recuo das tropas russas foi concluído e os militares dirigem-se para Valuiki, cidade russa da província de Belgorado.

A mesma atualização dá como evidente "o movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia". E acrescenta que "grande parte" dos aviões e helicópteros russos foi transferida da Bielorrússia para a Rússia.

O Estado-Maior ucraniano manifesta-se convicto de que, em Donetsk e Lugansk, as forças russas estão a concentrar esforços para procurar tomar as cidades de Popasna e Rubizhne, assim como selar o controlo de Mariupol.

Ataque no centro da Ucrânia

A máquina de guerra russa atingiu já esta quarta-feira um depósito de combustível e uma fábrica em Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, tendo provocado um número ainda indeterminado de vítimas, adiantou governador regional, Valentyn Reznichenko.



"A noite foi alarmante e difícil. O inimigo atacou a nossa região pelo ar e atingiu um depósito de petróleo e uma das fábricas. O depósito de petróleo, com combustível, foi destruído. As equipas de socorro ainda estão a tentar apagar as chamas na fábrica. O fogo é intenso", avançou Reznichenko na plataforma Telegram.



Na região de Lugansk, uma vaga de bombardeamentos russos matou pelo menos uma pessoa e feriu outras cinco na cidade de Rubizhne, adiantou na mesma plataforma o governador Serhiy Haidai.



Partes das regiões de Donetsk e Lugansk é controlada desde 2014 por rebeldes pró-russos. Na contagem decrescente para o início da invasão da Ucrânia, no final de fevereiro, foram reconhecidas pelo Kremlin como repúblicas independentes.



c/ agências