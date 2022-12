Zelensky alerta para aumento de ataques russos até ao fim de 2022

"Restam apenas alguns dias no ano. Devemos estar conscientes de que o nosso inimigo tentará tornar este tempo escuro e difícil para nós", afirmou o chefe de Estado ucraniano na sua habitual alocução noturna.

"A Rússia perdeu tudo o que podia este ano, mas está a tentar compensar as suas perdas com a soberba dos seus propagandistas depois dos ataques com mísseis", continuou Volodymyr Zelensky, colocando a ênfase nos bombardeamentos russos contra as infraestruturas energéticas do país. Zelensky quis deixar novo agradecimento às Forças Armadas, aos voluntários, aos serviços de emergência e trabalhadores de infraestruturas críticas, além de professores e profissionais dos transportes.

"Sei que a escuridão não nos impedirá de conduzir os ocupantes a novas derrotas. Mas temos de estar preparados para qualquer cenário", acentuou, apelando depois à atenção das populações civis para os alarmes de bombardeamentos aéreos.



"Por favor, cuidem de vocês e estejam prontos a ajudar os outros. Quando os ucranianos estão juntos, quando os ucranianos estão gratos uns aos outros, não podemos ser derrotados", afirmou.

Ataque com drone a base russa



As defesas aéreas russas terão abatido, nas últimas horas, um drone ucraniano próximo de uma base aérea no sul do país. Os destroços do aparelho terão causado as mortes de três pessoas, noticiou a agência TASS, citando o Ministério russo da Defesa.



"Um veículo aéreo ucraniano não tripulado foi abatido a baixa altitude ao aproximar-se do aeródromo militar Engels, na região de Saratov", indicou a TASS.

foi atingido à 1h35 (22h35 de domingo em Lisboa) pelos "meios de defesa antiaérea das Forças Aeroespaciais da Rússia".

c/ agências