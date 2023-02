Zelensky ameaça boicotar Jogos Olímpicos se atletas russos e bielorrussos participarem

A Ucrânia tem-se assumido contra a eventual presença de russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano, mas o Comité Olímpico Internacional entende que a posição de Kiev vai contra os fundamentos do movimento olímpico.



Outros países, como o Reino Unido e a Polónia, estão solidários com a Ucrânia. O presidente francês, país acolhedor da competição, promete pronunciar-se sobre o assunto no verão.



Numa reunião por videoconferência com ministros do Desporto de vários países, o presidente ucraniano disse que Moscovo quer usar a participação de atletas russos para fins de "propaganda de guerra".