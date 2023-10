Zelensky anuncia cimeira em Malta sobre plano unilateral de paz para a Ucrânia

During our call, President Biden sent a strong message of US support for Ukraine—for as long as it takes to prevail.



I am grateful to Mr. President, both parties of the US Congress, and the entire American people for their powerful assistance and leadership.



American leadership… pic.twitter.com/FmsMa5PTKr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2023

, disse Volodymyr Zelensky no seu discurso à nação esta quinta-feira à noite, publicado na rede social X (antigo Twitter)."Os Estados Unidos apoiam a implementação da Fórmula de Paz", afirmou.Após uma conversa telefónica com o seu homólogo norte-americano, Zelensky disse estar grato a Joe Biden pelo seu “forte sinal de apoio” e acrescentou que foi discutido um “pacote de apoio significativo” para a Ucrânia.Zelensky também anunciou que manteve uma conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na quinta-feira, na qual elogiou "a participação ativa da ONU nos esforços globais sobre a Fórmula para a Paz". plano de paz de Zelensky foi apresentado em dezembro do ano passado. Entre os pontos desse plano contam-se o regresso dos prisioneiros militares e civis e a proteção do ambiente, da segurança nuclear, energética e alimentar. O ponto-chave é a restauração da integridade territorial reconhecida pela ONU.

“Não permitiremos que os terroristas destruam a democracia”

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023

O presidente ucraniano também agradeceu ao seu homólogo norte-americano pelo seu “poderoso discurso” na noite de quinta-feira, no qual, escreveu Zelensky na rede social X.“O nosso objetivo comum é proteger o modo de vida livre de todas as nossas nações. O mundo, especialmente as nações que enfrentam agressão e o terrorismo, espera que a América lidere a preservação da nossa liberdade comum”, acrescentou.

No seu discurso na Sala Oval da Casa Branca, Joe Biden também anunciou que vai enviar ao Congresso um pedido orçamental “urgente” para financiar o apoio à Ucrânia e Israel, garantindo que os EUA estarão mais seguros se ajudarem os dois países.

Zelensky agradeceu, novamente, o “apoio bipartidário inabalável à Ucrânia” por parte dos EUA e sublinhou queMoscovo, por sua vez, já reagiu aos comentários de Biden, defendendo que revelam o cinismo dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia., disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram.“As guerras têm sido tradicionalmente ‘investimentos inteligentes’ para os Estados Unidos, uma vez que não ocorreram em solo americano e não se importam com os custos suportados por outros”, acrescentou Zakharova.

