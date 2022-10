Zelensky anuncia cortes de energia por tempo indeterminado

O ataque ucraniano acontece numa altura em que as tropas de Kiev lançaram uma contraofensiva para recuperar território no sul da Ucrânia. Ao mesmo tempo Volodimir Zelensky alertou a população para contar com longos cortes de energia, na capital ucraniana. As falhas podem atingir as 4 horas - uma consequência dos últimos ataques russos às infraestruturas energéticas do país.



O presidente ucraniano diz que os cortes são por tempo indeterminado.