Zelensky anuncia reconquista de três dezenas de localidades na região de Kharkiv

O presidente ucraniano diz que foram libertadas do domínio russo mais de 30 localidades na região de Kharkiv. Os russos terão sido surpreendidos pela rapidez da contra-ofensiva ucraniana. Já a Agência Internacional de Energia Atómica mostra-se preocupada com as condições de segurança da central de Zaporizhia.