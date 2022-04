Zelensky anuncia visita de Antony Blinken e de Lloyd Austin a Kiev no domingo

Zelensky agradeceu o envio de armamento por parte dos aliados ocidentais e



anunciou a visita a Kiev este domingo do secretario de Estado norte-americano, Antony Blinken e do secretario da Defesa Lloyd Austin.



A reunião irá focar-se no tipo de armamento de que a Ucrânia necessita para prosseguir a luta contra a invasão russa.





O Presidente afirmou desejar reunir-se frente a frente com o presidente russo Vladimir Putin "para por fim à guerra" mas ameaçou abandonar as negociações de paz se a Rússia destruir o povo ucraniano na cidade de mariupol e organizar 'pseudo-referendos' para criar 'pseudo-repúblicas' nas zonas ocupadas.

Revelou ainda o que pensa mostrar a António Guterres quando o secretário -geral da ONU se deslocar a Kiev, na quinta-feira, e afirmou que os ucranianos "não têm alternativa" se não lutar.







Zelensky considerou que os envenenamentos de negociadores ucranianos foram "tentativas de assassinato", e frisou que, apesar do medo, "não tem escolha" exceto resistir.